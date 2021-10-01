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Капитана судна на Камчатке обвинили в добыче краба на 7 млн рублей

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В Петропавловске-Камчатском капитана рыболовного судна будут судить по обвинению в незаконной добыче более 1000 особей камчатского краба. Размер причиненного экологического ущерба превышает 7,3 млн рублей.

В июне 2021 года капитан рыболовного судна МРС-150-316 осуществил с использованием своего служебного положения незаконный вылов в Западно-Камчатской промысловой подзоне территориального моря РФ, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Камчатского края.

За первые месяцы нынешнего года инспекторы рыбоохраны выявили свыше 18 тыс. нарушений законодательства в области рыболовства, было изъято почти 27 т незаконно добытых водных биоресурсов, сумма административных штрафов составила десятки миллионов рублей, подсчитали для «Известий» в Росрыболовстве. По утверждению представителей рыбной отрасли, браконьерские креветки, крабы, икру и многие другие рыбо- и морепродукты можно довольно часто встретить по низкой цене на прилавках страны, даже в крупных торговых сетях.

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