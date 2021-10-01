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Эксперт назвал законопроект о повышении МРОТ вынужденной мерой

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Внесенный в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России — это адекватная, но вынужденная мера. Об этом 1 октября заявил «Известиям» судебный эксперт, юрист Юрий Капштык.

«Если взять статистические данные о том, что сейчас инфляция в течение года оценивается в коридоре от 5,7% до 6,2%, то такое повышение лишь слегка уравнивает рост инфляции, но никак не компенсирует темп повышения цен», — заявил эксперт.

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Юрист добавил, что повышение МРОТ нацелено на повышение низких окладов наемных работников и рабочих, которые заняты по временным трудовым договорам.

«То есть цифра берется среднестатистическая, но по факту она размер потребительского спроса не удовлетворяет. Тем не менее, это мера правильная, хотя и вынужденная. В бюджете, я уверен, деньги на это найдутся», — добавил Капштык.

Днем ранее правительство РФ предложило поднять с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда в России до 13 617 рублей. Это на 6,4% больше действующего МРОТа. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

Повышение МРОТа по отношению к установленному с 1 января 2021 года составит 825 рублей. На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда в России установлен на уровне 12 792 рублей в месяц.

По действующему законодательству минимальный размер оплаты труда рассчитывается как 42% от медианной зарплаты по России. Это процентное соотношение должно пересматриваться исходя из условий социально-экономического развития, но не реже одного раза в пять лет

Ранее, 21 сентября, эксперты рассказали «Известиям», что МРОТ, который увеличится в следующем году, повлияет не только на рост зарплат в стране, но и пособий.

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