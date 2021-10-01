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Опубликовано обращение Саакашвили к гражданам Грузии перед задержанием

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Опубликовано видеообращение бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили к гражданам страны перед его задержанием 1 октября.

«С большой вероятностью сейчас меня задержат в Тбилиси. Но хочу сказать, ничего не бойтесь, идите завтра на выборы. Отдайте свой голос, и третьего числа все вместе будем праздновать победу. Я приехал, чтобы помочь вам, другого выбора у нас не было. Я ничего не боюсь и призываю вас не бояться»,— сказал экс-президент.

О задержании Саакашвили ранее в этот день сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что политик, хотя и является бывшим лидером, всё же «обыкновенный преступник», с которым нужно поступить согласно закону.

По имеющимся данным, бывший грузинский президент сейчас находится в Руставской тюрьме, неподалеку от Тбилиси. В колонию для встречи с ним направилась народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Владелец и гендиректор оппозиционного грузинского телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия, который в годы президентства Саакашвили был министром юстиции, заявил, что займется защитой интересов политика.

«Я, Ника Гварамия, начинаю правовую защиту Михаила Саакашвили. Я сегодня же посещу тюрьму», — сказал он.

Согласно Уголовному кодексу Грузии, Саакашвили может грозить наказание до девяти лет лишения свободы. По делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани он заочно приговорен к трем годам лишения свободы, по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили — к шести.

Бывший грузинский лидер обещал вернуться в страну 2 октября, однако 1 октября он рассказал, что находится в Батуми, и призвал граждан пойти на выборы в представительные муниципальные органы и выборы мэров 3 октября.

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