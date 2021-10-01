Более 20 млрд рублей потратят на развитие культуры в Красноярском крае

До 2024 года на развитие культуры в Красноярском крае направят 20,8 млрд рублей, из них 20,2 млрд рублей — из регионального бюджета, 604,7 млн рублей — из федерального.

Деньги пойдут на модернизацию библиотек, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, ремонт и строительство. Так, будут построены семь досуговых центров, один культурно-спортивный центр, один Дом культуры и Культурно-просветительский центр в селе Казачинском. Особое внимание — к памятникам истории и культуры в Минусинске при подготовке к 200-летию города, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Впервые пройдет региональный фестиваль «Золотая маска» в Красноярске.

Летом возле драматического театра им. А.С. Пушкина в Красноярске начались подготовительные работы по строительству двух новых корпусов. Как рассказал министр культуры региона Аркадий Зинов, за счет новых объектов у театра появится дополнительная малая сцена почти на 120 мест, а также летняя сценическая площадка на крыше. В сквере у здания откроют арт-кафе и музыкальную площадку. Строительство корпусов организовано в рамках нацпроекта «Культура». Работы планируется завершить в течение 2022 года.