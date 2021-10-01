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Школу и детсады построят на территории фруктовых садов в Воронеже

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Власти Воронежа утвердили проект планировки территории в Центральном районе города. Ее общая площадь — 52,4 га. Участок ограничен улицами Ломоносова, Московским проспектом и лесопарком НИИ лесной генетики и селекции.

Ранее этот участок был в федеральной собственности со статусом земель под многоэтажное жилищное строительство. Право аренды получила крупная строительная компания, уточняет ИА «Абирег».

В проекте говорится, что в этом месте появится «современный микрорайон с упорядоченной планировочной структурой», объекты социального и культурно-бытового обслуживания, предусмотрено формирование систем общественных пространств и территорий общего пользования.

На территории планируется построить школу, два детсада в отдельных зданиях и четыре встроенных детсада. Будут и четыре озелененных территории. Предусмотрены детские площадки, площадки для отдыха взрослых, занятий спортом, для выгула собак и более 10,5 тыс. машино-мест.

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