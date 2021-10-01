Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке

Американские биологи из Школы медицины Университета Юты и Рокфеллеровского университета в ходе проведенных на обезьянах и мышах исследований обнаружили белок retroCHMP3, одна из мутаций которого способна привести к блокировке вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), вируса Эболы и других смертельных заболеваний, сообщается в журнале Cell.

Специалисты отметили, что этот ген встречается не только у животных, но и у людей. Если биологам удастся его модифицировать, это станет прорывом в борьбе со многими опасными вирусами.

Ученые полагают, что появление этих измененных вариантов генов представляет собой новый тип иммунитета, который довольно быстро возникает в целях защиты от краткосрочных угроз.

Более того, этот ген CHMP3 играет важную роль в клеточных процессах, например в поддержании целостности клеточной мембраны, межклеточной передачи сигналов и деления клеток у людей и животных.

Как пояснили ученые, смертельно опасные вирусы проникают в клеточные мембраны, а затем отделяются от клетки-хозяина и распространяются в организме. Обнаруженный специалистами белок retroCHMP3 задерживает этот процесс на довольно продолжительное время, с тем чтобы вирус не смог больше размножаться и погиб. Белок retroCHMP3 способен кодировать соответствующий измененный ген. Кроме того, он блокирует способность вирусов выходить из зараженной вирусом клетки, предотвращая инфицирование соседних клеток.

Посредством генетических инструментов исследователям удалось модифицировать вариант человеческого гена CHMP3 и заразить его клеточную культуру ВИЧ. После этого вирусу стало значительно труднее отделяться от клеток. Таким образом измененная версия человеческого CHMP3 успешно предотвратила отпочкование ВИЧ зараженных клеток. При этом метаболические сигналы или клеточные функции, вызывающие гибель клеток, нарушены не были.

22 сентября ученые из медицинского университета им. И.И. Мечникова Минздрава России и Института биорегуляции и геронтологии (Санкт-Петербург) обнаружили у SARS CoV-2 участки белка, идентичные человеческим. По их данным, некоторые из этих белков расположены в шиповом белке коронавируса и, вероятно, используются им для того, чтобы обходить иммунную защиту человека. Из-за этих вставок иммунитет может принимать белки возбудителя COVID-19 за собственные структуры организма. Это замедляет ответ иммунной системы, что позволяет коронавирусу легче распространяться в популяции.