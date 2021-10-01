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На Украине назвали сообщения о задержании Саакашвили провокацией

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В украинской общественной организации «Офис простых решений и результатов», созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, назвали сообщения о его задержании в Грузии провокацией, чтобы заставить политика выйти на связь.

«Нет доказательств задержания Михаила. Думаю, что это провокация, чтобы он вышел онлайн», — написала на своей странице в Facebook исполнительный директор организации Мария Барабаш.

Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали. По словам премьер-министра, Саакашвили хотя и является бывшим президентом Грузии, тем не менее «обыкновенный преступник», с которым поступят «по букве закона».

Как сообщается, бывший грузинский президент сейчас находится в Руставской тюрьме, неподалеку от Тбилиси. По имеющейся информации, в колонию для встречи с ним направилась народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Согласно Уголовному кодексу Грузии, бывшему президенту может грозить до девяти лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму ему грозит шесть лет тюремного заключения.

Экс-президент также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. По этим делам приговоры пока не вынесены.

Саакашвили обещал вернуться в Грузию 2 октября, но уже 1 октября сообщил, что находится в Батуми. В своем видеообращении он призвал граждан пойти на предстоящие выборы в представительные муниципальные органы и выборы мэров и рассказал о планах в ближайшие дни появиться в Тбилиси.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В настоящее время политик живет на Украине.

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