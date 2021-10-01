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Путин поручил выделить до 96 млрд на покупку вагонов метро для Петербурга

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Президент России Владимир Путин поручил до 20 октября решить вопрос о выделении из Фонда национального благосостояния России (ФНБ) в 2022–2031 годах до 96,9 млрд рублей на покупку вагонов метро для Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Правительству Российской Федерации предусмотреть с учетом положений действующего законодательства выделение средств Фонда национального благосостояния в 2022–2031 годах в размере до 96,9 млрд рублей на приобретение 950 вагонов метрополитена для нужд Санкт-Петербурга в соответствии с финансовой моделью, согласованной государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», обеспечивающей возвратность привлекаемых средств», — говорится в перечне поручений.

В июне в Санкт-Петербурге для пассажиров официально открыли станцию метро «Зенит». Станция располагается недалеко от «Газпром Арены». Ее вестибюль оформлен декоративными панелями в сине-бело-голубых цветах, а главным украшением стали витрины с символическими копиями национальных трофеев «Зенита».

23 сентября сообщалось, что к 10 декабря должны завершить капитальный ремонт станции метро «Маяковская» в Петербурге. Работы от графика не отстают. Они выполнены на 90%.

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