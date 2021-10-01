Огромную трещину заметили пациенты в стене нижегородской поликлиники

В Арзамасе Нижегородской области в стене поликлиники № 1 возникла огромная трещина. Фото появились в соцсетях. На кадрах можно увидеть, что трещина расползлась на несколько метров в длину, а вдоль нее наклеены полоски бумаги. Пользователи предположили, что это нужно для того, чтобы сотрудники поликлиники видели, увеличивается ли повреждение.

Между тем ИА «НьюсНН» в региональном минздраве пояснили, что причиной возникновения трещины стали проблемы с фундаментом. В администрации медицинского учреждения заявили, что трещина возникла одномоментно, а теперь ее распространение прекращено.

В минздраве также сообщили, что в этой поликлинике в следующем году планируется капитальный ремонт. Учреждение включили в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения.