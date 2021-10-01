Инвентарь для скандинавской ходьбы подарили проекту во Владивостоке

Более 70 пар скандинавских палок получили кураторы проекта «Прогулка с врачом во Владивостоке» в рамках акции «10 000 шагов к жизни», которая проходила в Приморье в сентябре. Развитие оздоровительно-просветительского движения позволяет привлекать всё больше участников, выполняя задачи национального проекта «Демография».

Как отметили в региональном центре общественного здоровья краевого минздрава, каждую субботу проект собирает более 100 человек на прогулке, сообщает ИА PrimaMedia. Качественный инвентарь очень важен.

Главный внештатный специалист приморского минздрава Анжела Кабиева уточнила, что подарок меценатов стал очень ценным. Особенно для активистов, которые почти девять лет проводят «прогулку с врачом», передает Vostokmedia.

«В начале это было чем-то диковинным, а теперь даже в самых отдаленных уголках края можно встретить людей со скандинавскими палками», — отмечают в минздраве.

Ежедневно для правильной работы всех систем организма нужно делать не менее 10 тыс. шагов, в течение недели желательно проходить не менее 70 тыс. шагов, рассказала ранее терапевт и кардиолог Лидия Ионова. Врач добавила, что активная ходьба позволит людям почувствовать себя бодрее. Потратить больше калорий позволит скандинавская ходьба. Однако в этом случае важно заниматься ею правильно, отметила Ионова. Палки должны быть правильно подобраны по высоте. Врач также предостерегла людей с избыточным весом или с проблемными суставами от занятий бегом.