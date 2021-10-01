Минтруд объяснил необходимость закрепления длительности рабочего дня в ТК

Планы Минтруда закрепить в Трудовом кодексе (ТК РФ) продолжительность рабочего дня и правила расчета сезонных отпусков — просто перенос норм, он не предполагает никаких изменений. Об этом в пятницу, 1 октября, «Известиям» сообщили в ведомстве.

Как объяснили в пресс-службе, нормы, принятые еще в СССР, действуют и сейчас, но отдельно для Трудового кодекса РФ не принимались. Они исполняются, согласно статье 423 ТК РФ, по которой нормативные акты бывшего СССР могут действовать в современной России.

«Но у правительства есть план инкорпорировать, то есть перенести правовые акты СССР и РСФСР в законодательство Российской Федерации. Вот поэтому Минтруд и разработал документ, предполагающий закрепление продолжительности рабочего дня и правила расчета отпуска в Трудовом кодексе. В общем, это просто перенос норм, не предполагающий никаких изменений», — отметили в пресс-службе.

О соответствующем решении Минтруда стало известно ранее в пятницу.

Ранее, 24 сентября, в Министерстве труда и социальной защиты разъяснили порядок выплаты зарплаты в выходной день. Так, по данным ведомства, выплата должна быть осуществлена не позднее последнего рабочего дня перед днем выплаты заработной платы, приходящейся на праздничный или выходной день.