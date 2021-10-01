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В Ростовской области введут ряд ограничений из-за ухудшения эпидситуации

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал 1 октября документ, согласно которому в регионе с 4 октября вводятся новые ограничения.

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Так, работодатели должны будут перевести на удаленную работу не менее 30% своих работников, в том числе в возрасте 65 лет и старше, а также сотрудников с хроническими заболеваниями.

В медицинских организациях области приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризации для всех взрослых граждан. Исключение только для углубленной диспансеризации переболевших COVID-19, диспансеризации детей и проведения вакцинации.

Кроме того, при выступлениях музыкальных, театральных и иных коллективов в помещениях с посадочными местами заполняемость помещений не должна превышать 50%, максимально допустимое число зрителей — 500 человек. Также приостановлена работа танцевальных залов.

До 1 ноября прекращена и реализация образовательными организациями дополнительных образовательных программ для детей младше 18 лет. Исключение — дистанционный формат и индивидуальные занятия.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала, что власти планируют ввести дополнительные ограничения в Республике. По ее словам, новые ограничения коснутся массовых мероприятий, власти также рассматривают вариант пропуска в крупные залы по QR-кодам.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что для ряда общественных мест власти собираются ввести режим COVID-free. К таким местам относятся музеи, кинотеатры, а также ограничения коснутся спортивных мероприятий.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 24 522 новых случая COVID-19. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (3993), Санкт-Петербурге (2281) и Московской области (1339).

В России продолжается масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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