В Госдуме прокомментировали идею переименования города на Украине

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила о том, что возможная смена названия города Владимира-Волынского, который находится на Украине, на Владимир заденет представителей украинской власти и усилит чувства родства у украинцев с русскими.

«В России и на Украине много древних городов, имеющих одни и те же названия, что говорит об общности нашего исторического пути. Раньше на это обращали внимание лишь специалисты, теперь об этом узнает и широкая публика Это не только Владимир, но и, например, Переславль, Галич, есть и другие совпадения. И это показывает лишь то, что русские и украинцы — действительно один народ», — сказала Панина «РИА Новости» 1 октября.

По ее словам, украинских националистов, которые устроили по этому поводу демарш, привело к этому незнание истории и географии.

Ранее, 1 октября, стало известно о том, что в Верховной раде предложили «деколонизировать» один из украинских городов.

12 марта стало известно, что на Украине разработают закон о деколонизации. Так, в Институте национальной памяти страны заявили, что планируют пересмотреть даты основания некоторых украинских городов. В частности, там отметили, что неправильно «выводить дату основания Днепра со времен Екатеринослава российской императрицы Екатерины II, а Павлограда — от ее сына Павла», поскольку оба города имеют более давнюю историю.