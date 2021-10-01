Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России

Евросоюз должен перестать «церемониться» с Москвой и показать, что ведет газовую войну. Об этом 1 октября заявил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.

Он отметил, что целью войны является навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство. Кроме того, Бартушка добавил, что причина кризиса в Европе — это неготовность стран-поставщиков к тому, что ЕС намерен полностью перейти на зеленую энергетику.

Бартушка добавил, что Европе нужно занять «жесткую позицию потребителей» в вопросах, связанных с ценами на газ.

«Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», — заявил чиновник сайту iROZHLAS.

Ранее в этот день «Газпром» заявил, что через газопровод «Турецкий поток» начал поставлять газ в Венгрию и Хорватию. Как рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, фактически все страны, что есть в этом направлении, сейчас снабжаются через «Турецкий поток».

«То есть давно уже снабжается сама Болгария, уже давно снабжается Румыния. Просто там не подписывались новые договоры <…>, а просто подписывали допсоглашение к существующим контрактам. <…> Но, в принципе, Болгария, Сербия, Румыния, ну теперь Венгрия и Греция — они все снабжаются, перешли на газоснабжение», — рассказал Юшков, отметив, что Босния и Герцоговина также в 2020 году перешли на газоснабжение через «Турецкий поток».

Эксперт добавил, что «Газпром» и Венгрия подписали новый контракт на 15 лет, где обозначено, что страна будет получать газ с двух точек — из Сербии и Австрии, раньше газ страна получала на границе с Украиной.

Как сообщалось в пятницу, поставки в Венгрию и Хорватию через «Турецкий поток» стали возможны благодаря тому, что компания FGSZ Ltd. построила новый магистральный трубопровод на территории Венгрии. Кроме того, закончилось расширение в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы «Булгартрансгаз» ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции, рассказали в российской компании.

«Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Контракт сроком на 15 лет российский газовый холдинг и Будапешт заключили 27 сентября. Документ предусматривает поставку 4,5 млрд куб. м газа каждый год в обход украинской территории.

Днем ранее цена газа на хабах в Европе достигла $1100 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Стоимость газа с поставками в ноябре на газотранспортном хабе TTF в Нидерландах достигла $1101,6 за 1 тыс. куб. м. С начала дня рост цены газа составляет около 5%.

С весны 2021 года цены на газ в Европе подскочили уже в четыре раза, достигая в том числе $1000 за 1 тыс. куб. м, установив тем самым исторический рекорд. Одними из основных причин стали низкий запас в европейских подземных газохранилищах (ПХГ), а также острая нехватка сжиженного природного газа (СПГ).