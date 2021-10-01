Борзаковский ушел с поста главного тренера сборной России по легкой атлетике

Юрий Борзаковский покинул пост главного тренера сборной России по легкой атлетике. Об этом сообщили в пятницу, 1 октября, в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Исполняющая обязанности президента федерации Ирина Привалова проинформировала членов президиума о том, что Борзаковский сложил с себя полномочия главного тренера сборных команд РФ и с 1 октября до назначения нового главного тренера она будет исполнять эти обязанности.

«Ирина Анатольевна отметила, что скоро будет открыт конкурс на должность главного тренера. Для этого будет создана рабочая группа для разработки критериев, которые будут опубликованы на сайте федерации», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Борзаковский был главным тренером сборной России по легкой атлетике с 2015 года.

Ранее, 29 сентября, Привалова сообщила, что ВФЛА начинает поиск нового главного тренера сборной России, передает RT.

По ее словам, 40-летний Борзаковский принял решение перейти на пост спортивного директора ВФЛА, а организация после его прихода «получит значительное усиление», пишет REGNUM.