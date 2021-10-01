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Арктический кластер беспилотной авиации хотят создать в Якутии

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В апреле-мае на севере Якутии, в поселке Тикси, планируют запустить два тестовых маршрута по доставке грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Правительство республики планирует создать арктический кластер беспилотной авиации в регионе.

«Мы инициировали проект создания кластера арктической беспилотной авиации. <…> В следующем году мы планируем весной запустить два тестовых маршрута. Это доставка продуктов питания, лекарств, небольших грузов. Это обеспечение различных объектов оборудованием, автоматизированная инспекция обстановки среды, контроль природных явлений и транспортных путей», — сказал гендиректор ООО «Абрахам Технолоджи» Станислав Кочкин, передает ИА YakutiaMedia со ссылкой на ТАСС.

В августе Башкирия подписала соглашение о создании кластера для производства беспилотной авиации. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, в Уфе будут развивать наукоемкие технологии.

Хабиров обратился к президенту России с предложением сделать эту площадку особой экономической зоной с режимом инновационного научно-технического центра. «С помощью федерального центра такой громадный проект мы обязательно реализуем», — отметил Хабиров.

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