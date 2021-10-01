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Власти Коми не разрешат строить высотные дома в Сыктывкаре

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В Сыктывкаре не планируется строительство 25-этажных домов. Об этом стало известно после заседания общественного совета республиканского министерства строительства.

По словам главы общественного совета министерства Дарьи Щучалиной, члены совета поднимали перед министром вопрос об увеличении этажности жилой застройки столицы республики. Игорь Кузьмичев заявил, что речи о 25-этажных строениях быть не может, поскольку необходимо сохранить аутентичный облик исторической части Сыктывкара. В городе много двух- и трехэтажных зданий, большая часть которых — бывшие купеческие особняки.

Вместе с тем, в тех кварталах, где много деревянных домов, подлежащих сносу, без высоток не обойтись, так как необходимо предоставить жильцам качественные квартиры. По словам министра, которые приводит ИА «Комиинформ», при строгом соблюдении технологий с учетом специфики северных грунтов дома такой этажности вполне безопасны.

Ранее в аэропорту Сыктывкара завершился капитальный ремонт международного терминала. В здании выполнили косметический ремонт, установили четыре кабины паспортного контроля и светопрозрачные перегородки. Для подачи багажа смонтировали новый транспортер. После реконструкции площадь зала ожидания стала в два раза больше.

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