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Суд постановил выдворить блогера Бобиева из РФ за провокационную фотосессию

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Замоскворецкий суд Москвы 1 октября постановил выдворить из России гражданина Таджикистана Руслана Бобиева, который устроил провокационную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади. Перед этим блогер пробудет под арестом 10 дней, также он должен выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

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Блогер был задержан днем ранее после публикации в Сети его снимков с девушкой в форме полицейского. Пара на фото имитировала половой акт на фоне храма, что вызвало бурную реакцию общественности.

Участвующая в фотосессии Анастасия Чистова также получила 10 суток ареста. Она была признана виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Бобиеву также может грозить возбуждение уголовного дела по статье 148 УК России «Оскорбление чувств верующих», добавляет «Газета.ру».

Сам блогер после задержания просил депортировать его в Таджикистан. Он попросил прощения за выложенную фотографию и пообещал больше не снимать подобный контент.

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