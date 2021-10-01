Возвращение Михаила Саакашвили в Грузию. Главное

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который покинул страну восемь лет назад, в пятницу, 1 октября, объявил о том, что вернулся на родину. Эта информация вызвала ответную реакцию грузинских властей, поскольку о своем приезде в страну экс-глава государства рассказал накануне выборов в местные органы власти.

Позднее экс-главу Грузии всё же задержали на родине, однако в течение дня в Тбилиси сомневались в правдивости заявлений Саакашвили.

Видеообращение Саакашвили

Изначально Саакашвили пообещал, что прилетит в Тбилиси 2 октября, и даже рассказал, что уже купил билеты. Свое решение он объяснил тем, что хочет быть вместе с гражданами Грузии, чтобы «защитить волеизъявление, а также принять участие в спасении» страны.

Однако в своем видеообращении, опубликованном 1 октября в Facebook, экс-президент сообщил, что уже находится в грузинском Батуми, несмотря на то что на родине объявлен в розыск и заочно осужден по нескольким уголовным делам.

Кроме того, бывший президент добавил, что следующие два дня (2 и 3 октября) будет находиться в Тбилиси, в связи с чем призвал граждан собраться на площади Свободы в центре города. Он также уточнил, что присоединится к собравшимся. А чтобы его не могли задержать, Саакашвили предложил сделать колонны людей многочисленными и мощными.

«Если узурпирующему правительству удастся арестовать меня раньше, это должно еще больше укрепить нашу силу. В любом случае я не отступлю и надеюсь, вы тоже», — подчеркнул он.

Изначальная реакция властей Грузии

Реакция властей страны не заставила себя долго ждать. С момента появления видеообращения официальный Тбилиси сомневался в достоверности данных о местонахождении бывшего президента.

Так, в МВД Грузии указали на то, что Саакашвили не пересекал государственную границу. Однако глава созданного на Украине по инициативе Саакашвили «Офиса простых решений и результатов» Мария Барабаш подтвердила информацию о прибытии экс-президента Грузии на родину.

В свою очередь, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал клоунадой видеообращение Саакашвили и выразил сомнение в том, что бывший глава государства находится на территории Грузии.

Грузинский телеканал «Имеди» занимает позицию официальных властей касательно местонахождения бывшего главы государства. Так, согласно данным источников, политик 25 сентября из Амстердама прибыл на Украину и переехал в Трускавец, где и находится последние четыре дня. Такие сведения сходятся с информацией грузинского МВД.

Но несмотря на опровержение касательно местонахождения Саакашвили, в Батуми начали стягивать военную технику. По данным корреспондента РЕН ТВ, в сторону грузинского города в колонне движутся десятки армейских машин.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также посчитала необходимым отреагировать на сообщение экс-главы государства. По ее мнению, подобные заявления накаляют предвыборную обстановку. Кроме того, она призвала политиков отказаться от уличных выступлений.

«Эта тема разрушает предвыборную обстановку, напрягает и без того напряженное и уставшее общество. Кто бы ни тиражировал эту тему, она доказывает, что он (Саакашвили. — Ред.) не думает о стране или честных выборах, а делает ставку — выйти 3 октября на улицу и устроить дестабилизацию», — сказала Зурабишвили.

В результате информация о том, что Саакашвили находится на территории Грузии, подтвердилась, поскольку премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили объявил о том, что бывший президент задержан и переведен в пенитенциарное учреждение.

Мнения в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: Кремль не видит рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за того, что туда прибыл экс-глава государства. По его словам, Саакашвили просто устраивает «цирк».

В свою очередь, политолог и член Союза грузин России Игорь Гвритишвили также решил разобраться в сложившейся ситуации. В беседе с «Известиями» он рассказал, что сообщения о возвращении политика, вероятно, призваны спровоцировать беспорядки. Однако, по мнению эксперта, эта провокация не повлияет на результаты выборов.

Последние опросы показывают, что за оппозицию в Грузии готовы проголосовать 20–24% избирателей, так что принципиальных изменений в политическом ландшафте ждать не стоит, подчеркнул эксперт. Что касается судьбы самого Саакашвили, политолог отметил, что в лучшем случае его просто бы не пустили как гражданина Украины на территорию Грузии.