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В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

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В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан. Соответствующее распоряжение подписал главный государственный врач региона Дмитрий Козловских. Об этом 1 октября сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

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«Обеспечить с 05.10.2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемиологичсеким показаниям — выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению Свердловской области», — сказано в сообщении.

Прививку от коронавируса должны будут сделать работники сферы обслуживания и образования, а также государственные и муниципальные служащие. Первый компонент вакцины им должны будут ввести до 1 ноября, второй — до 1 октября текущего года.

Те сотрудники, что не сделают прививку, с 1 ноября могут быть отстранены от работы или переведены на дистанционный режим, добавляет «Газета.ру».

Решение о введении обязательной вакцинации от COVID-19 было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

«Мы наблюдаем ухудшение ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За прошедшую 38-ю календарную неделю мы увидели рост на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей. По итогам этой недели видим рост уже около 10%. Одновременно мы фиксируем, что нарастает тяжесть заболевания. Всё больше людей оказывается, к сожалению, в реанимациях, на аппаратах ИВЛ», — сказал Козловских.

В этот же день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове не планируют вводить жестких мер в связи с ситуации с коронавирусом.

Также 1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России наблюдается плохая динамика с распространением коронавируса. Он заметил, что нынешняя ситуация отличается от той, что была прошлой весной, когда были совсем иные показатели.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что в России не планируется вводить локдаун. По ее словам, регионы в достаточной мере обеспечены вакциной.

В России продолжается масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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