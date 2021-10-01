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Главы МИД РФ и Армении назвали важным решение гуманитарных вопросов в Карабахе

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Во время состоявшегося 1 октября телефонного разговора министров иностранных дел России и Армении — Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна — оба дипломата отметили особую важность и необходимость решения гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба МИД РФ.

В сообщении отмечается, что особое внимание в ходе беседы главы российского и армянского МИДов уделили проблематике региональной стабильности и безопасности, а прежде всего — реализации трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и РФ. При этом министры сошлись в едином мнении о том, что наращивание взаимовыгодного сотрудничества между странами-соседями будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки в регионе.

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«Акцентировали важность последовательного решения насущных гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе. В первую очередь речь идет о возвращении удерживаемых лиц, передаче карт минных полей и сохранении объектов культурного наследия», — передает слова Лаврова пресс-служба.

Ранее, 25 сентября, стало известно, что российские миротворцы обеспечили безопасность проезда 65 тыс. автомобилей в Карабахе. По словам представителя российских миротворцев Василия Давыдова, пропускной контроль ведется в круглосуточном режиме.

23 сентября сообщалось, что специалисты российского Центра гуманитарного реагирования продолжают оказывать адресную гуманитарную помощь вынужденным переселенцам и многодетным семьям в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что к проведению гумпомощи миротворцы РФ подходят индивидуально: с каждой семьей они проводят беседу и выясняют, какое имущество им необходимо. Также жителям выдаются предметы первой необходимости.

В общей сложности с ноября 2020 года по настоящее время более 6,5 тыс. нуждающихся переселенцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили гуманитарную и медицинскую помощь от российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

22 июля премьер Армении Никол Пашинян в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул ключевую роль России по обеспечению мира и стабильности в Нагорном Карабахе. В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества в сфере экономики и обороны.

В ноябре 2020 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев вместе с Путиным и Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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