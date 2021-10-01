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Врач рассказал о препятствующем развитию рака продукте

Врач-диетолог Гинзбург заявил, что тыква предупреждает риск развития рака
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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал тыкву одним из продуктов, в котором содержится вещество, препятствующее врастанию сосудов в зачатки опухолевых образований.

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Как рассказал специалист в эфире телеканала «Россия 1», для появления новообразования в организме должно произойти изменение генома клеток. В результате они получают стимул размножаться, на их периферии начинается воспалительный процесс.

Гинзбург подчеркнул, что тыква богата веществами, которые этому процессу препятствуют, а также содержит большое количество антиоксидантов, бета-каротина, витамина А и кремния, пишет «Москва 24».

По словам врача Сергея Агапкина, антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, что, в свою очередь, замедляет процессы мутаций в организме.

Ранее в сентябре специалисты из университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе сообщили, что употребление в пищу нежирного молока может снизить риск развития диабета второго типа и метаболического синдрома.

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