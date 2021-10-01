В Сбербанке рассказали о содействии следствию по делу Раковой

Сбербанк оказывается содействие следственным органам по уголовному делу в отношении вице-президента банка Марины Раковой. Об этом 1 октября сообщили в банке, отметив, что дело никак не связано с деятельностью Раковой в Сбербанке.

«Сбербанк следит за ходом событий по уголовному делу Марины Раковой и ее коллег. Расследование охватывает ее деятельность на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в «Сбер» и, соответственно, никак не связано с ее работой в Сбербанке. Банк оказывает необходимое содействие следственным органам», — отметили в пресс-службе банка.

Ранее в этот день в МВД сообщили, что экс-замглавы Минпросвещения объявлена в федеральный розыск. Следствие заочно предъявило ей обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

29 сентября Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Следователи расследуют уголовное дело по факту хищений при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году, когда она еще была на должности замглавы Минпросвещения РФ.

30 сентября стало известно, что Ракова не явилась на допрос и покинула место жительства. 1 октября источник в правоохранительных органах сообщил, что вице-президент Сбербанка могла скрыться от следствия на территории Украины. Как рассказали источники, женщине мог помочь скрыться ее сожитель, гражданин Украины, у которого есть квартира в Киеве.

Кроме того, 30 сентября Тверской суд Москвы арестовал на два месяца управляющего директора Сбербанка Евгения Зака по подозрению в мошенничестве. Также была арестована до 29 ноября преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Кроме того, суд постановил арестовать до 29 ноября управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Максима Инкина. Он проходит по делу Раковой о хищении 50 млн.