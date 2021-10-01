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В России 2023 год объявят Годом педагога и наставника

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Президент России Владимир Путин поручил подготовить документ о проведении в РФ Года педагога и наставника в 2023 году. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщается на сайте Кремля.

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В поручении президента правительству по итогам прошедшей 25 августа встречи Путина с представителями общественности по вопросам образования говорится, что документ должен быть подготовлен к 15 июля 2022 года.

Кроме того, до 15 ноября 2022 года кабмин по поручению Путина должен разработать и утвердить план мероприятий по празднованию 200-летия со дня рождения русского педагога, основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского в 2023 году, пишет НСН.

25 августа Владимир Путин поддержал идею студентки факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерины Гришиной, которая предложила объявить в РФ Год учителя и наставника.

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