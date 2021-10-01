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«Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по «Турецкому потоку»

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«Газпром» в пятницу, 1 октября, начал поставлять газ в Венгрию и Хорватию по новому маршруту через трубопровод «Турецкий поток». Об этом сообщается на сайте холдинга.

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«Сегодня (1 октября. — Ред.) начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии», — отмечается в сообщении.

Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря тому, что компания FGSZ Ltd. построила новый магистральный трубопровод на территории Венгрии. Кроме того, закончилось расширение в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы «Булгартрансгаз» ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции, рассказали в российской компании.

«Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Контракт сроком на 15 лет российский газовый холдинг и Будапешт заключили 27 сентября. Документ предусматривает поставку 4,5 млрд куб. м газа каждый год в обход украинской территории.

В компании «Оператор ГТС Украины» заявили, что в результате Киев лишился виртуального импорта газа из Венгрии из-за прекращения транзита. «Нафтогаз Украины» признал право российской стороны прекратить транзит через украинскую территорию, указав, что это предусмотрено действующим контрактом между двумя государствами.

Договор между РФ и Венгрией спровоцировал резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения законодательству Европы в области энергетики. В ЕК заявили, что венгерские власти должны оценить влияние контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить Еврокомиссии полученные выводы.

Председатель комитета Нацсобрания Венгрии, член правящей партии «Фидес» Жолт Немет рассказал, что претензии, которые Киев предъявляет Будапешту за этот контракт, являются нарушением суверенитета.

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