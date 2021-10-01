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Фильм Marvel «Веном 2» поставил рекорд в российском прокате

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Супергеройский блокбастер «Веном 2» установил рекорд по предпродажам в российском прокате. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит «Бюллетень кинопрокатчика».

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До начала официального показа картина собрала 58 млн рублей. Таким образом, сиквел «Венома» обошел «Дюну», которая собрала 44 млн рублей, и «Мортал Комбат» (23 млн рублей).

Кроме того, «Веном 2» установил рекорд по сборам за первый день проката с начала пандемии. В четверг, 30 сентября, кинокомикс собрал 114,657 млн рублей. До этого первое место принадлежало картине «Мортал Комбат» (102,980 млн рублей), пишет НСН.

Действие фильма происходит спустя три года после событий первой части, которая вышла на экраны в 2018 году. По сюжету Эдди Брок пытается возобновить свою журналистскую карьеру и создает репортаж о серийном убийце Клетусе Кэссиди.

В главных ролях продолжения снялись Том Харди и Вуди Харрельсон. Режиссером кинокомикса «Веном 2» стал Энди Серкис.

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