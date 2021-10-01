Оренбург примет форум сотрудничества России и Казахстана

В 2022 году в Оренбурге проведут XVIII форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Он уверен, что благодаря мероприятиям по борьбе с COVID-19, которые сейчас проводятся в стране, в следующий раз участники форума смогут встретиться очно.

Идею проведения форума на территории Оренбургской области поддержал глава региона Денис Паслер. По его словам, сотрудничество области с Казахстаном происходит практически во всех сферах. В частности, на Оренбуржье как на приграничный субъект приходится самый протяженный участок российско-казахстанской границы. Так, товарооборот региона с Казахстаном каждый год растет не менее чем на 10%. По итогам этого года он ожидается на уровне $250 млн.

Особое внимание уделяется решению экологических проблем. Как пишет ИА «Урал56.Ру», в 2020 году была принята программа по сохранению экосистемы Урала — первый синхронизированный проект двух государств в области экологических вопросов. На ее основе специалисты разработали дорожную карту мероприятий по оздоровлению бассейна реки для Оренбуржья, Челябинской области и Башкирии.