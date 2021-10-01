Депздрав Москвы опроверг информацию о нехватке лекарств для онкобольных

Все онкологические пациенты в Москве обеспечены полным спектром лекарственных препаратов. Об этом 1 октября заявили в департаменте здравоохранения Москвы, комментируя сообщения СМИ о том, что пациенты якобы не могут получить жизненно важные лекарства.

«Якобы существующие проблемы, перечисленные в письме фонда «Вместе против рака», являются необоснованными, на все вопросы фонда департамент неоднократно направлял свою позицию, разъясняющую порядок обеспечения лекарственными препаратами», — говорится в сообщении депздрава.

Уточняется, что онкобольных лекарствами обеспечивают в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Москве.

«Так, например, за восемь месяцев 2021 года из перечисленных в статье МНН, Абемациклибом обеспечены 47 пациентов (9786 таб.), а Кабозантинибом — 30 пациентов (3510 таб.) и пр.», — добавили в депздраве.

Отмечается, что пациенты обеспечиваются всеми необходимыми лекарствами, в том числе и теми, что не входят в клинические рекомендации.

Ранее, 24 июля, директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что пациенты, у которых диагностированы онкологические заболевания, могут тяжелее переносить коронавирус, поэтому им важно проходить вакцинацию.

Таким образом он прокомментировал обновленные методические рекомендации Минздрава России о вакцинации взрослого населения от коронавируса. В документе в числе прочего указано, что препарат «Спутник V» рекомендован для вакцинации всех пациентов с онкологией, которые окончили противоопухолевое лечение.

19 июня директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не считает онкологическое заболевание противопоказанием к вакцинации. Однако он подчеркнул, что если прививка будет сделана в период получения больным химиотерапии в виде цитостатиков, то антитела у него не выработаются.

В России продолжается масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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