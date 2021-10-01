Глава РСМД объяснил перенос Евросоюзом торговых переговоров с Австралией

Австралии в настоящее время приходится расплачиваться за свои последние действия, в том числе в плане торговых отношений с ЕС. Об этом в пятницу, 1 октября, заявил «Известиям» глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, комментируя перенос переговоров Евросоюза и Австралии.

«Конечно, США для Евросоюза намного важнее, чем Австралия, — по объему товарооборота, по структуре торговли. С американцами ЕС не может просто взять и отложить переговоры, как с Австралией. Поэтому, к сожалению для Канберры, ей приходится расплачиваться за все последние события. Причем это касается не только австралийско-европейских торговых отношений, но и австралийско-китайских», — отметил он.

Кортунов пояснил, что в свое время Австралия заняла жесткую позицию по расследованию истоков COVID-19, а также критиковала Китай по вопросу уйгурского населения. В результате она потеряла значительную часть китайского рынка: начиная от коксующегося угля и заканчивая австралийским вином.

«Если говорить о Европе, то в целом там есть солидарность с Францией. Я не думаю, что это будет означать какую-то стратегическую смену отношений между ЕС и Австралией — переговоры так или иначе возобновятся, только позиции, наверное, будут более жесткими», — предположил глава РСМД.

Вместе с тем Кортунов подметил, что на Западе формируется новая конфигурация: англосаксонский блок несколько дистанцируется от континентальной Европы, причем это коснется в том числе и экономических отношений.

Ранее в этот день стало известно, что Евросоюз перенес на месяц 12-й по счету раунд переговоров по соглашению о свободной торговле с Австралией на фоне скандала с отказом от приобретения французских подлодок.

15 сентября появилось трехстороннее партнерство в сфере безопасности — AUKUS — путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых атомных подлодок от Вашингтона и Лондона Канберра расторгла с Парижем договор на поставку 12 ударных субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал. При этом эксперты указывали, что новый альянс может быть направлен против Китая.

22 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рассказал, насколько выгодно партнерство AUKUS для европейских стран. Он напомнил о возможностях для Евросоюза в Индо-Тихоокеанском регионе и перечислил, сколько благ для австралийцев несет сотрудничество с Европой.