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Врач назвал опасные показатели при измерении кислорода в крови пульсоксиметром

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Пульсоксиметр — прибор для измерения уровня кислорода в крови, является необходимой в доме вещью, но важно, чтобы человек мог правильно интерпретировать показатели при его домашнем использовании. Об этом рассказал пульмонолог, терапевт, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.

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«Грамотное самонаблюдение не во вред. В ситуации пандемии это очень хорошо, если основная часть населения будет ориентирована на то, какие цифры считать за норму. Число дыханий должно быть до 20 в минуту, свыше — уже одышка. Нормальные цифры пульсоксиметрического измерения в норме у человека от 94 до 99%», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

Врач отметил, что показатели от 94 до 92% — это пограничное состояние, когда дыхательные системы находятся в напряжении. Однако, по словам Карабиненко, при таких результатах еще не требуется никаких особых условий содержания человека.

«На остальные изменения пульсоксиметрического показателя следует обратить внимание, когда они ниже нормы — ниже 90%. Для того чтобы люди ориентировались на какие-то показатели, они должны консультироваться с врачом. Если человек получил результаты, которые не знает, как трактовать, он должен связаться с лечащим врачом или компетентными людьми», — рассказал врач.

Кроме того, он отметил, что некоторые люди начинают впадать в панику при отклонениях в своих измерениях. В таком случае врач также рекомендует обратиться к специалисту.

Ранее, 1 февраля, врач-пульмонолог Сергей Пурясев предостерег людей от использования чистого кислорода после COVID-19. По словам специалиста, некоторые переболевшие пытаются устранить одышку и нехватку воздуха с помощью чистого кислорода, приобретая для этого специальный ингалятор или кислородный баллончик.

Врач отметил, что такой способ может быть опасен для здоровья, ведь это мощный окислитель, который коагулирует легкие. Пурясев заявил, что такой метод может временно использоваться в больницах при определенных ситуациях, но для постоянного использования он не подходит.

В ноябре 2020 года в России зафиксировали рост спроса на пульсоксиметры. Так, в октябре количество покупок этих гаджетов выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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