Верховной раде предложили «деколонизировать» один из украинских городов

Депутаты муниципального совета Владимира-Волынского на Украине выступили за деколонизацию города и возвращение ему исторического названия. Об этом 1 октября сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.

Как уточнил парламентарий, согласно установленной процедуре, далее решение городского совета должна будет утвердить рада.

«Деколонизация продолжается! Городской совет Владимира-Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия — Владимир, без прицепки, выдуманной россиянами», — написал Вятрович.

Известно, что вплоть до 1911 года город носил имя Владимир, а позднее к нему было присоединено слово «Волынский». Это сделали для того, чтобы отличать украинский город от русского.

Ранее, 2 сентября, на Украине предложили переименовать Севастополь и другие крымские города. По словам журналиста Айдера Муждабаева, это необходимо для того, чтобы искоренить «русский дух» на полуострове.

12 марта стало известно, что на Украине разработают закон о деколонизации. Так, в Институте национальной памяти страны заявили, что планируют пересмотреть даты основания некоторых украинских городов. В частности, там отметили, что неправильно «выводить дату основания Днепра со времен Екатеринослава российской императрицы Екатерины II, а Павлограда — от ее сына Павла», поскольку оба города имеют более давнюю историю.

7 февраля рада одобрила законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую (название, по словам авторов документа, связано с наименованием, которое областной центр неофициально носил в период Гражданской войны). Предложенное президентом страны Петром Порошенко название «Днепривская область» депутаты не поддержали.

За день до этого Конституционный суд Украины одобрил переименование Кировоградской области в Кропивницкую (в честь украинского театрального деятеля Марка Кропивницкого).

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают об СССР, а также снос памятников. К 2018 году на Украине снесли порядка 1,5 тыс. памятников Ленину.