В Калининградской области введут режим COVID-free для ряда общественных мест

В Калининградской области для ряда общественных мест власти собираются ввести режим COVID-free. Об этом 1 октября заявил губернатор региона Антон Алиханов.

«Мы сейчас прорабатываем COVID-free-режим с ноября. Сейчас выбираем те отрасли, — скажем так, посещение музеев, кинотеатров, еще каких-то спортивных мероприятий, — которые будет возможно с ноября посещать только людям, у которых есть прививка и которые переболели (коронавирусом. — Ред.) в последние шесть месяцев»,— сказал он журналистам.

По его словам, даже отрицательный результат ПЦР-теста не будет основанием для посещения этих общественных пространств.

Губернатор объяснил, что введение подобных мер обусловлено напряженной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции и ростом числа заболевших.

Кроме того, Алиханов подчеркнул, что текущий уровень вакцинации, который составляет тысячу человек в день, недостаточен. По его словам, в регионе есть 74 тыс. доз вакцины, в связи с чем он попросил всех привиться.

Ранее в пятницу власти Свердловской области объявили о введении обязательной вакцинации для работников торговли и образования, а также для государственных служащих. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по региону, с 5 октября должны быть привиты работники сферы торговли, финансовых организаций, сферы общественного питания, такси, почты, гостиничных услуг, парикмахерских, химчисток, театров, концертных залов, фитнес-центров.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти пока не собираются вводить жесткие ограничения на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. По его словам, пока всё происходит в рамках установленных порядков и процедур.

В этот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что в РФ пока не планируется введение локдауна. Она также уточнила, что в регионах достаточный запас вакцин.

В России продолжается масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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