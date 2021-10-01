Квинси Промес признан лучшим игроком матча с «Наполи» по версии WhoScored
Футболист московского ФК «Спартак» Квинси Промес был признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи» по версии портала WhoScored. Об этом говорится на странице портала в Twitter в пятницу, 1 октября.
🇪🇺 Europa League Team of the Week pic.twitter.com/nxovDguQ9Q— WhoScored.com (@WhoScored) October 1, 2021
Полузащитник столичной команды получил оценку 9,6. Лучше него оказались лишь Георгиос Масурас из «Олимпиакоса» (9,7) и Карл Токо-Экамби из «Лиона» (10,0), пишет «Спорт-Экспресс».
Худшим игроком матча назвали вратаря столичного «Спартака» Александра Максименко, получившего оценку 4,9.
Встреча проходила 30 сентября на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счетом 3:2, отмечает RT.
В составе столичной команды Квинси Промес отметился дублем, еще один мяч в ворота соперников забил Михаил Игнатов. У «Наполи» голами отметились Элиф Элмас и Виктор Осимхен.
Ранее 1 октября двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Ринат Дасаев раскрыл тактику красно-белых, которая позволила им победить итальянский «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.