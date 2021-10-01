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Квинси Промес признан лучшим игроком матча с «Наполи» по версии WhoScored

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Футболист московского ФК «Спартак» Квинси Промес был признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи» по версии портала WhoScored. Об этом говорится на странице портала в Twitter в пятницу, 1 октября.

Полузащитник столичной команды получил оценку 9,6. Лучше него оказались лишь Георгиос Масурас из «Олимпиакоса» (9,7) и Карл Токо-Экамби из «Лиона» (10,0), пишет «Спорт-Экспресс».

Худшим игроком матча назвали вратаря столичного «Спартака» Александра Максименко, получившего оценку 4,9.

Встреча проходила 30 сентября на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счетом 3:2, отмечает RT.

В составе столичной команды Квинси Промес отметился дублем, еще один мяч в ворота соперников забил Михаил Игнатов. У «Наполи» голами отметились Элиф Элмас и Виктор Осимхен.

Ранее 1 октября двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Ринат Дасаев раскрыл тактику красно-белых, которая позволила им победить итальянский «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

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