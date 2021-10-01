Комиссия создана после отравления учеников гимназии в Брянске

В Брянске в гимназии № 3 отравились несколько учеников. 30 сентября дети почувствовали недомогание, у некоторых открылась рвота. Другие подробности пока неизвестны.

NASHBRYANSK.RU не удалось получить оперативный комментарий у володарской районной администрации и регионального управления Роспотребнадзора.

Позже директор гимназии Валерий Поморцев заявил, что для выяснения причин случившегося создана комиссия. О ее выводах сообщат позже.

Ранее сообщалось, что СУ СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту отравления детей парами хлора в бассейне аквапарка «Наутилус» в городе Таганроге. Пострадали шестеро несовершеннолетних. Их госпитализировали.