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Капитальную уборку улиц начали в Оренбурге

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В Оренбурге 1 октября стартовали работы по уборке городской территории. Сотрудники коммунального хозяйства должны привести в порядок улицы и парковые зоны.

В ближайшее время они также займутся уборкой несанкционированных свалок, будут консервировать малые архитектурные формы и фонтаны, обрезать зеленые насаждения, вывозить мусор, высаживать деревья и кустарники.

Работники ЖКХ очистят остановочные павильоны и урны от мусора, отмоют ливневые канавы и решетки, покосят, польют газоны и уберут сухую растительность.

Комбинированные дорожные машины каждый день должны проводить влажную уборку основных магистралей города от мелкого мусора и листвы.

В процессе уборки задействуют 150 человек. Месячник продлится до 1 ноября. За этот период в Оренбурге пройдут традиционные районные и окружные субботники. Общегородской субботник запланирован на 15 октября, пишет 56orb.ru.

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