В Сети появились подробности о Skoda Superb нового поколения

Новое поколение модели Skoda Superb появится в 2023 году. Об этом 1 октября сообщает Motor1.

Отмечается, что Skoda Superb будет максимально унифицирован с Volkswagen Passat следующего поколения — как концептуально, так и технически. Обе модели станут доступны в кузовах «лифтбек» и «универсал». Кроме того, новинка увеличится в размерах по сравнению с нынешней моделью.

Автомобиль получит бензиновые и дизельные моторы в сочетании как с передним, так и с полным приводом. По данным издания, модель будет предлагаться исключительно с автоматическими коробками передач. Не исключено, что со временем у Superb появится модификация с полностью электрической силовой установкой.

22 сентября сообщалось, что Skoda разрабатывает экологически чистые материалы, из которых в дальнейшем планируется изготавливать элементы отделки и обшивки салона.

Компания выпустила в единственном экземпляре специальную версию модели Octavia, у которой отделка дверных панелей и стоек создана из растения мискантус. Пластиковые вставки в передней панели и дверях изготовлены из продуктов переработки сахарной свеклы.