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В Мурманске объяснили полет «горящего» самолета над городом

«Горящий» самолет в небе над Мурманском уточнял маршрут авиации ко дню города
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Самолет Ил-38, который жители Мурманска приняли за терпящий бедствие, на самом деле совершал рекогносцировочный полет — он уточнял возможный маршрут авиации для пролета в день празднования 105-летия города. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Ранее в этот день в социальных сетях жители города делились снимками самолета, который как будто горел, пролетая над жилыми кварталами на низкой высоте.

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«Это противолодочный самолет Ил-38. Он выполнял рекогносцировочный полет по тому маршруту, по которому в день 105-летия города будет проведен демонстрационный полет. Он уточнял маршрут для пролета авиации, который может состояться, если позволит погода», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Северного флота.

Ранее, 25 сентября, в небе над Сочи удары молний получили сразу пять самолетов. Среди них — борт авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы, самолет перевозчика «Северный ветер», совершавший рейс Омск–Сочи, а также два лайнера «Уральских авиалиний» и один — Azur Air. Посадки прошли в штатном режиме.

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