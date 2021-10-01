МВД Грузии: экс-президент Саакашвили не пересекал государственную границу страны

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заявлявший, что находится в Батуми, не покидал Украину. Об этом 1 октября сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

«У нас было активное общение с украинской стороной, по ним я могу с уверенностью и однозначно сказать, что Михаил Саакашвили не покидал государственную границу Украины», — приводит его слова телеканал 1tv.

Дарахвелидзе также подчеркнул, что политик объявлен в розыск и если он пересечет границу с Грузией, его немедленно арестуют.

Как сообщала «Газета.ру», Саакашвили 25 сентября приехал на Украину из Амстердама, а затем перебрался в Трускавец, где находился последние дни.

Ранее в этот день бывший грузинский лидер сообщил в Facebook, что вернулся на родину спустя восемь лет. 27 сентября он заявил, что купил билет до Тбилиси на 2 октября.

Между тем в Батуми на фоне сообщений о прибытии Саакашвили стягивается военная техника, поскольку власти опасаются, что политик может устроить провокации в преддверии выборов 3 октября в представительные муниципальные органы и выборов мэров.

Как сообщил «Известиям» политолог и член Союза грузин России Игорь Гвритишвили, сообщения о возвращении Саакашвили, скорее всего, являются ложью. Экс-президент, по его мнению, планирует разжечь беспорядки, поскольку в своем видеообращении он уже призвал 100 тыс. человек выйти на улицы Тбилиси 3 октября.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в отношении него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В настоящее время политик живет на Украине.