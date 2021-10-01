Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

МВД Грузии: экс-президент Саакашвили не пересекал государственную границу страны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заявлявший, что находится в Батуми, не покидал Украину. Об этом 1 октября сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

Война бывшего: почему партия Саакашвили вернулась в парламент Грузии
Оппозиция обещает победить уже в этом году

«У нас было активное общение с украинской стороной, по ним я могу с уверенностью и однозначно сказать, что Михаил Саакашвили не покидал государственную границу Украины», — приводит его слова телеканал 1tv.

Дарахвелидзе также подчеркнул, что политик объявлен в розыск и если он пересечет границу с Грузией, его немедленно арестуют.

Как сообщала «Газета.ру», Саакашвили 25 сентября приехал на Украину из Амстердама, а затем перебрался в Трускавец, где находился последние дни.

Ранее в этот день бывший грузинский лидер сообщил в Facebook, что вернулся на родину спустя восемь лет. 27 сентября он заявил, что купил билет до Тбилиси на 2 октября.

Между тем в Батуми на фоне сообщений о прибытии Саакашвили стягивается военная техника, поскольку власти опасаются, что политик может устроить провокации в преддверии выборов 3 октября в представительные муниципальные органы и выборов мэров.

Как сообщил «Известиям» политолог и член Союза грузин России Игорь Гвритишвили, сообщения о возвращении Саакашвили, скорее всего, являются ложью. Экс-президент, по его мнению, планирует разжечь беспорядки, поскольку в своем видеообращении он уже призвал 100 тыс. человек выйти на улицы Тбилиси 3 октября.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в отношении него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В настоящее время политик живет на Украине.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021