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В Гвинее привели к присяге президента переходного периода

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В Гвинее привели к присяге президента переходного периода Мамади Думбуя, пришедшего к власти в результате мятежа военных. Это событие 1 октября транслировал телеканал Espace TV.

Церемония проходила в столице Гвинеи Конакри во дворце имени Мухаммеда V.

«Я, Мамади Думбуя, президент переходного периода... обязуюсь сохранять приверженность суверенитету страны и уважать и способствовать соблюдению положений хартии переходного периода», — заявил Думбуя.

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5 сентября в Гвинее была предпринята попытка государственного переворота. Президент страны Альфа Конде, по предварительным данным и информации ряда местных СМИ, был задержан. При этом лидер военных мятежников полковник Мамади Думбуя заверил, что Конде ничего не угрожает.

Кроме того, он заявил о роспуске правительства, закрытии границ и приостановке действия конституции. Всех гвинейских военных он призвал пока оставаться в казармах.

В МИД России выступили против любых попыток неконституционной смены власти в Гвинее и потребовали освобождения Конде, а также обеспечения его неприкосновенности. В ведомстве призвали к возвращению ситуации в Гвинее в конституционное русло.

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