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Во Франции полицейский перед смертью признался в многочисленных убийствах

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Бывший французский полицейский Франсуа Веров покончил с собой в окрестностях Монпелье. В предсмертной записке 59-летний экс-сотрудник полиции признался в совершении многочисленных преступлений. Об этом 1 октября сообщает газета Le Parisien.

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Самоубийству полицейского предшествовало то, что его вызвали на допрос в связи с подозрением в совершении серии громких убийств и изнасилований, совершенных с 1983 по 1994 год.

В записке Веров признался, что именно он и был серийным убийцей. По его словам, он совершал преступления до 1997 года. Имен жертв и подробностей преступлений экс-полицейский не сообщил.

Предполагается, что на счету у Верова минимум три убийства и шесть изнасилований. Среди жертв есть несовершеннолетние. Выйти на след преступника удалось благодаря ДНК.

Ранее, 26 сентября, в Первоуральске задержали двух подозреваемых в совершении насильственных действий над несовершеннолетней. Один из них — участковый, второй — ранее судимый помощник машиниста.

Отмечалось, что 25 сентября к сотрудникам патрульно-постовой службы Первоуральска обратилась местная жительница 2009 года рождения, которая рассказала о совершении в отношении нее противоправных действий сексуального характера.

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