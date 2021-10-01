В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил региональный Роспотребнадзор на официальном сайте.

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

Согласно документу, с 5 октября вакцинироваться от COVID-19 должны сотрудники сферы обслуживания и образования. Речь идет в том числе и о гражданах, работающих на объектах торговли, в финансовых организациях, такси, сфере гостиничных услуг и питания.

Кроме того, пройти данную процедуру следует трудящимся почт, химчисток, парикмахерских, театров, концертных залов и спортивных объектов.

Вакцинироваться также будут должны работники органов власти и местного самоуправления.

В срок до 1 ноября перечисленные категории граждан должны быть привиты первым компонентом, тогда как до 1 декабря — вторым. Тех, кто не пройдет процедуру вакцинации, могут отстранить от работы либо перевести на дистанционный режим, добавляет «Газета.ру».

Ранее, 30 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость регионам страны реагировать на ситуацию с распространением коронавируса. Он также отметил, что текущий уровень вакцинации россиян от COVID-19 является недостаточным.

Спустя день стало известно, что в Татарстане намерены ввести дополнительные ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Ожидается, что дополнительные ограничения коснутся массовых мероприятий, в том числе рассматривается вариант пропуска в крупные залы по QR-кодам.

В России продолжается масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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