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Умер народный артист России Борис Аржанов

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Народный артист Российской Федерации, актер и режиссер Рязанского театра драмы (РТД) Борис Аржанов скончался 29 сентября в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

Коллеги Аржанова выразили соболезнования семье артиста.

«Борис Яковлевич Аржанов был не только талантливым артистом, но и замечательным человеком с умелыми руками художника, его многочисленные поделки из дерева украшают дома друзей, а искусно переплетенные пьесы хранятся в архиве театра», — говорится в сообщении.

Борис Аржанов родился 14 июня 1942 года в городе Горьком, в Рязани работал с 1974 года. Он играл в таких спектаклях как «Характеры», «Царь Федор Иоаннович», «Протокол одного заседания», «Свадьба Кречинского» , «Пелагея и Алька», «Проделки Фигаро» и других, пишет «Москва 24».

В качестве режиссера Аржанов ставил детские спектакли: «Зайка-зазнайка», «День рождения кота Леопольда», «Аленький цветочек» и другие, сообщается на сайте kp.ru.

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