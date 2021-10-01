Благоустройство набережной Амурского залива завершается во Владивостоке

Во Владивостоке к ноябрю завершится первый этап благоустройства набережной Амурского залива в районе улицы Татарской. Об этом сообщил представитель подрядной организации во время визита на строительный объект главы города Константина Шестакова.

Cтроители нагоняют упущенные сроки. Поводом для отставания от графиков стали задержка строительных материалов и проведение дополнительных работ на инженерных сетях, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии. Обустройство дополнительного водоотвода позволит во время циклонов избежать переливов. На набережной также появится общественный туалет.

В районе Токаревского маяка во Владивостоке появится новая набережная. Там обустроят пешеходную зону и две остановки общественного транспорта. Новая набережная в генплане города проходит как Тигровая. Пока жителям приходится добираться до популярного пляжа и маяка по дороге, где нет тротуаров. Сроки реорганизации транспортной инфраструктуры в этом районе не прописаны. В мэрии сообщили, что сейчас ведутся работы по проектированию Владивостокской кольцевой автодороги.