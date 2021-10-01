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Экс-замглавы Минпросвещения Ракова внесена в базу розыска МВД РФ

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Фамилия бывшей замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой, ставшей фигуранткой дела о хищении 50 млн рублей, появилась в базе розыска МВД России в связи с уголовным делом. Об этом свидетельствуют данные из полицейских материалов на 1 октября.

«Ракова Марина Николаевна 1983 года рождения, разыскивается по статье УК», — указано в базе министерства.

Детали при этом не уточняются.

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Ранее в этот день в МВД сообщили, что экс-замглавы Минпросвещения объявлена в федеральный розыск. Следствие заочно предъявило ей обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

29 сентября Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

30 сентября стало известно, что Ракова не явилась на допрос и покинула место жительства. 1 октября источник в правоохранительных органах сообщил, что вице-президент Сбербанка могла скрыться от следствия на территории Украины. Как рассказали источники, женщине мог помочь скрыться ее сожитель, гражданин Украины, у которого есть квартира в Киеве.

Кроме того, 30 сентября Тверской суд Москвы арестовал на два месяца управляющего директора Сбербанка Евгения Зака по подозрению в мошенничестве. Также была арестована до 29 ноября преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Кроме того, суд постановил арестовать до 29 ноября управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Максима Инкина. Он проходит по делу Раковой о хищении 50 млн.

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