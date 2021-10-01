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Владельцы исторических зданий в Тамбове сделают ремонт по решению суда

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В Тамбове владельцы трех исторических зданий обязаны будут отремонтировать их по требованию суда. Решение принял арбитраж Тамбовской области. Он утвердил исковые требования регионального управления по госохране объектов культурного наследия.

Как поясняет ИА «ОнлайнТамбов.Ру», речь идет о понуждении собственников исторических объектов к выполнению реставрационных работ.

В ремонте нуждается Дом купца Затонского на пересечении улиц Октябрьской и Базарной, «Жилой дом» на Советской улице и «Жилой дом» на пересечении улиц Базарной и Куйбышева.

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