Модельную библиотеку открыли в Магадане

Впервые в Магадане открыли модельную библиотеку нового поколения. Для юных читателей организовали игровую зону с мягким подиумом, грифельной доской и настольными играми.

В учреждении установили интерактивный стол с развивающими программами для разных категорий читателей, проектор, веб-камеры для онлайн-трансляций, акустическую систему, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии. Закуплены книги с дополненной реальностью, в том числе 3D- и 4D-энциклопедии по разным отраслям знаний, книги-игрушки, книжки-малышки и др. Вход в библиотеку оборудован пандусом и поручнями, помещения снабжены навигационным оборудованием.

Магаданская область является активным участником нацпроекта «Культура». Одно из главных направлений — создание современных модельных библиотек. Библиотечная сеть Колымы состоит из 48 учреждений. Из них две библиотеки уже модернизированы, а до конца года планируется открыть еще пять библиотек нового поколения. Из федерального бюджета на эти цели направили 25 млн рублей.