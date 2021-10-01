Хоккеист Шипачев признан лучшим нападающим месяца в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков сентября в четырех номинациях. Лучшим нападающим по итогам месяца в шестой раз стал игрок московского «Динамо» Вадим Шипачев. Об этом сообщается на сайте лиги в пятницу, 1 октября.

На счету форварда 26 (9+17) очков, показатель полезности составил «+4», отмечает «Спорт-Экспресс».

Лучшим защитником сентября во второй раз в карьере стал Михаил Пашнин из магнитогорского ХК «Металлурга», на его счету 7 (0+7) очков. Он завершил всего одну игру с отрицательным показателем полезности при общем значении «+14». Лучшим вратарем в третий раз стал Юха Метсола из уфимского «Салавата Юлаева». Он одержал с командой семь побед в восьми матчах сентября. Коэффициент надежности составил 1,38.

Впервые в карьере лучшим новичком признали Дмитрия Рашевского из московского «Динамо», пишет RT. На счету нападающего 13 (8+5) очков, он завершил всего один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+10».

28 сентября московское «Динамо» на домашнем льду одержало победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Главным героем игры стал капитан «Динамо» Вадим Шипачев, который набрал 5 (1+4) очков. Форвард открыл счет в матче, а затем сделал четыре результативные передачи.