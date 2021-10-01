Более 60 вылетов с начала года совершил вертолет санавиации Оренбуржья

За девять месяцев с начала года вертолет санитарной авиации Оренбургской областной клинической больницы выполнил порядка 60 вылетов.

30 сентября он транспортировал трехлетнего ребенка из Орска в Тюмень, в федеральный Центр нейрохирургии. В этот же день поступило сообщение о необходимости срочной транспортировки пациента с повреждением позвоночника. Ми-8 доставил его из поселка Светлый в ГАУЗ «ГКБ № 4».

Этим же рейсом из Светлого госпитализировали женщину для лечения в Оренбурге. Ее транспортировали с переломами после ДТП, пишет РИА «Оренбуржье».

Оренбуржье участвует в программе развития санавиации нацпроекта «Здравоохранение». Государство выделяет денежные средства с учетом софинансирования из местного бюджета. Вертолеты должны быть выпущены не ранее 2014 года, оснащены специализированным медицинским модулем.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии на время приостановили полеты санитарной авиации — до выяснения причин жесткой посадки вертолета на территории республиканской клинической больницы в Ижевске.