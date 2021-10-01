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Дом для престарелых в Биробиджане построят к концу 2023 года

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В Биробиджане продолжается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов. В данный момент проводится перекрытие технического этажа и возведение стен первого этажа.

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В этом году на строительство выделено федеральное финансирование в размере 100 млн рублей. Общая стоимость объекта — 319 млн рублей, сообщает ИА ЕАОMedia.

В учреждении предусмотрены не только жилые помещения и комнаты для персонала, но и библиотека, спортивный зал, актовый зал, молельная, столовая. Также в здании будут оборудованы четыре лифта. Отдельно построят гараж на два автомобиля. Оснащение оборудованием и пусконаладочные работы запланированы на конец 2023 года.

Большинство россиян не готовы отправлять своих пожилых родственников на постоянное проживание в дома престарелых — лишь 7% думают о таком варианте. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ, которые есть в распоряжении «Известий». Еще пять лет назад доля россиян, допускающих возможность размещения пожилых родных в специализированных пансионатах, составляла 11%. При этом эксперты полагают, что потребность в постоянном уходе испытывают около 3 млн пожилых россиян, а пятая часть из них (примерно 660 тыс.) нуждается в неотлучном наблюдении в условиях стационара.

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