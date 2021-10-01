Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Полиция задержала лидера фракции КПРФ в Мосгордуме Зубрилина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция в Москве задержала главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата фракции Евгения Ступина.

По словам парламентария, в правоохранительных органах не назвали причину задержания, передает НСН.

«Россия может поделиться своим опытом с другими странами»
Эксперты высоко оценивают ход голосования

29 сентября фракция КПРФ в Мосгордуме покинула первое после летнего перерыва заседание в знак протеста. Депутаты выразили таким образом недовольство итогами выборов в Госдуму. Заседание проходило в дистанционном формате.

28 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что у КПРФ есть право оспорить результаты выборов в Госдуму, однако в администрации президента РФ за ситуацией с подачей соответствующих исковых заявлений не следят, сообщается на сайте aif.ru.

25 сентября президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий заявил, что выборы в Госдуму РФ прошли открыто, в соответствии с законом и при высокой явке. Он поздравил лидеров партий с победой на выборах. Он подчеркнул, что увеличение числа фракций в Госдуме говорит о развитии в России демократии.

В тот же день прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых акциях шести человек, которые опубликовали в интернете призывы к акции 25 сентября, передает RT.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате с 17 по 19 сентября. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

«Единая Россия» одержала победу на выборах, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021