Полиция задержала лидера фракции КПРФ в Мосгордуме Зубрилина

Полиция в Москве задержала главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата фракции Евгения Ступина.

По словам парламентария, в правоохранительных органах не назвали причину задержания, передает НСН.

29 сентября фракция КПРФ в Мосгордуме покинула первое после летнего перерыва заседание в знак протеста. Депутаты выразили таким образом недовольство итогами выборов в Госдуму. Заседание проходило в дистанционном формате.

28 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что у КПРФ есть право оспорить результаты выборов в Госдуму, однако в администрации президента РФ за ситуацией с подачей соответствующих исковых заявлений не следят, сообщается на сайте aif.ru.

25 сентября президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий заявил, что выборы в Госдуму РФ прошли открыто, в соответствии с законом и при высокой явке. Он поздравил лидеров партий с победой на выборах. Он подчеркнул, что увеличение числа фракций в Госдуме говорит о развитии в России демократии.

В тот же день прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых акциях шести человек, которые опубликовали в интернете призывы к акции 25 сентября, передает RT.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате с 17 по 19 сентября. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

«Единая Россия» одержала победу на выборах, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).